Sarno al voto. Franco Annunziata lascia Forza Italia (video)

Sarno, l’ex candidato sindaco Franco Annunziata lascia Forza Italia per provare a scuotere il tavolo del centrodestra verso le prossime elezioni. Le prossime amministrative comunali sarnesi sono per il centrodestra quanto mai cruciali per a rovesciare gli ultimi esiti elettorali che hanno visto vincere il centrosinistra con Giuseppe Canfora.

La sintesi sarebbe un fronte unico

Per fare ciò tutte le parti liberali, conservatrici e civiche in campo sono coscienti della necessità di creare un fronte unico, ma c’è ancora buio sull’eventuale soluzione da presentare alla città. Da qui lo sfogo di Annunziata, che ha deciso “per protesta” di non rinnovare la tessera di FI per provare a mandare un messaggio forte ma di mediazione tra le parti.

Il servizio è di Alfonso Romano