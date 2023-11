Scafati. I medici non scelgono l’ospedale Scarlato

A creare problemi sono però le assunzioni, un vero flop per la Regione Campania che in Scafati vede una preoccupante maglia nera

Aliberti a De Luca: “Che presa in giro, mancano tutti i servizi per l’emergenza”

Il futuro del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” torna in Regione Campania, la struttura è pronta da settembre ma i medici evitano di lavorarci. Nel question time dello scorso 22 Novembre il consigliere regionale Francesco Cascone ha chiesto delucidazione sullo stato dell’arte della riqualificazione del nosocomio dopo l’ultimo periodo di Covid Hospital, la realtà che esce fuori racconta di bandi di assunzioni e deserti con Scafati completamente snobbata. Da mesi ormai il dibattito sulla vicenda nel territorio scafatese è completamente scoppiato dopo pressioni politiche e fatti di cronaca che hanno scatenato anche un’ordinanza da palazzo Mayer. L’ente scafatese ha infatti richiesto un’accelerazione importante ad ASL e Regione per l’attivazione di un Pronto Soccorso di primo livello all’interno dello “Scarlato” oltre che un numero maggiore di ambulanze con rianimatore.

Presidio pronto a partire

La realtà però del presidente Vincenzo De Luca, che ha risposto all’esponente regionale di FI attraverso la nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute dell’ASL di Salerno, racconta di un presidio pronto a partire, se non fosse per un unico aspetto. I medici. Ciò che subito salta agli occhi è la dichiarazione di parte della conclusione dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali dell’ex Pronto Soccorso Covid-19 conclusi lo scorso 31 agosto, che rendono di fatto l’area pronta al lavoro con tanto di ambienti migliorati.

Il reclutamento

A creare problemi sono però le assunzioni, un vero flop per la Regione Campania che in Scafati vede una preoccupante maglia nera. Dall’ultima proceduta per l’assunzione di 35 posti di Dirigente Medico all’interno dell’azienda sanitaria salernitana, più della metà dei posti era vacante, con soli 17 professionisti interessati a partecipare. Tra i richiedenti cinque sono stati trasferiti nel complesso Dea che comprende oltre che lo “Scarlato” anche il “Tortora” di Pagani e l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, ma nessun medico ha dato disponibilità a operare a Scafati.

Un nuovo bando

La mancanza di scelta potrebbe costringere così all’apertura futura di un nuovo bando per l’assunzione di sei medici per un futuro Pronto Soccorso scafatese. Una notizia che scopre un altarino più volte denunciato dalla politica locale, che racconta di un anno zero per il nosocomio scafatese, pieno di spazi ma vuoto di personale, non solo medico ma anche di supporto. Punto sul quale il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti da tempo accusa «La presa in giro in fondo è proprio questa: annunciare un concorso per sei medici (ancora non pubblicato) e l’apertura di un pronto soccorso di base senza prevedere nel frattempo la riattivazione di tutti i servizi necessari a supporto di un pronto soccorso ».

