Basket. Angri ospite della capolista Molfetta

A casa della capolista

Una domenica da vivere in maniera intensa per l’Angri Pallacanestro. I ragazzi di coach Chiavazzo andranno a giocare, con palla a due alle ore 18, al PalaPoli, tana della Dai Optical Molfetta. I pugliesi sono primi a punteggio pieno e sono, attualmente, l’unica squadra imbattuta di tutti i gironi di B Interregionale. Angri ci arriva a seconda in classifica e con tutta la voglia di difendere la propria posizione dopo la strabiliante vittoria ai danni di Corato. La compagine guidata da coach Sergio Carolillo è davvero ben organizzata in tutti

i reparti. La punta di diamante è Lamy, che viaggia quasi a 20 punti di media. Dietro di lui l’esperto Sirakov, Calisi, Stefanini, Formica, Paglia, Mezzina e Donati. Si prospetta una grande cornice di pubblico nell’impianto di Molfetta, per una partita che potrà entusiasmare.

Le parole di Globys

Queste le dichiarazioni pregara del roccioso pivot Andrius Globys. “Lavoriamo duro per giocare ogni partita, come nell’ultima contro Corato, e penso che sia stata la migliore finora durante questa stagione. Ho perso tutta la preparazione precampionato, ma ora mi sento meglio ogni giorno. Molfetta finora non ha perso una partita, questo dimostra che è un’ottima squadra e in grande forma. Quindi, sarà una partita dura”.