Basket Femminile. Vince ancora Angri, Casalnuovo KO al PalaGalvani

Due in fila

Secondo successo di fila per l’Angri Femminile, che supera 68-51 Casalnuovo al PalaGalvani. La squadra di coach Francesco Iannone patisce una partenza lenta, poi con il passare dei minuti va in carburazione e vince in scioltezza. Top scorer, ancora una volta, Stoyanova con 21 punti. Doppia cifra anche per la sempre utile Martines (13) e Carcaterra (11).

La cronaca del match

nizio a favore delle ospiti, che si portano sullo 0-5 con Prete e Gesuele. Esposito appoggia lo 0-7, con Angri che dopo quasi 5’ non riesce a trovare la via del canestro. Così coach Iannone chiama subito time out. A sbloccare la situazione è un libero di Carcaterra per l’1-9. Una tripla di Prete manda sul -11 le locali (1-12). Pian piano lee angresi tentano la rimonta e accorciano sul 6-12. Proprio sul finire, Coppola ruba la palla e vola in contropiede a segnare l’8-14 con cui si conclude la prima frazione. Nel secondo periodo Angri parte decisamente meglio con Carcaterra e Stoyanova, che piazzano un break di 7-0 (15-14). Il gioco da tre punti di Capriati mette le locali con un possesso di distacco (19-15). L’inerzia è tutta dalla parte delle grigiorosse, che provano a scappare via ancora con Stoyanova e Martines (25-17). Casalnuovo non ci sta e risale la china con Esposito e Gentile, che riducono il gap sul -2 (25-23). Angri cerca un nuovo allungo con Tolardo e Martines, però le viaggianti resistono con Esposito (29-26). Sul finire, però, Carcaterra trova un paio di buone soluzioni e porta la sua squadra sul 33-26 all’intervallo.

Al rientro, Casalnuovo torna a farsi sentire con una scatenata Esposito, che in un amen annulla quasi tutto lo svantaggio (33-32). Angri finisce di nuovo sotto, però Martines è brava a sfruttare il tuo atletismo e realizza il 39-34. Stoyanova mette il punto esclamativo con la tripla del +10 (44-34). Falino arma anche lei la mano dal perimetro e piazza il 47-34. Ma prima di andare all’ultimo riposo le partenopee hanno un altro sussulto e rosicchiano qualche punto prima dell’ultimo riposo (47-38). Il quarto periodo comincia con un nuovo centro dai 6,75 di Falino (50-38). Capriati e Martines capiscono che è il momento di accelerare e scrivono il 56-41. La gara è spezzettata, ma Angri è abile a tenere le redini fino alla sirena conclusiva.

Tabellini

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano, Catalani 1, Dati, Manna n.e., Cesarano, Sapienza n.e., Stoyanova 21, Martines 13, Tolardo 7, Falino 8, Carcaterra 13, Capriati 7. All. Iannone

Basket Casalnuovo: Prete 9, Gentile 9, F. Esposito 17, Ricci, Evangelista, Gesuele 12, Colutta n.e., Lepre, Fusco, Coppola 4. All. Scotto di Luzio