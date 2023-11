Verso Paganese-Cavese. Alla viglia del match di Coppa Italia, valevole per i sedicesimi di finale, ha parlato il tecnico degli azzurrostellati Massimo Agovino.

Il tecnico che in passato ha allenato anche i metelliani ha parlato così: “Domani è per entrambe una partita sentita anche se non vale tre punti. La Cavese ha una rosa così ampia ed importante che può mettere in campo degli undici di primo livello in ogni competizione. Noi l’affronteremo, così come con il San Marzano, nel modo giusto per rispetto della competizione e di tutti. Di Cava ho ricordi pieni di emozione, ma ora sono in una società altrettanto blasonata ed importante, con la convinzione e la voglia di fare sempre meglio”.