Sarno. Busitalia accoglie le richieste degli studenti, disagi con Eav

Trasporti a Sarno, Busitalia risponde alla richiesta di ente e studenti per lo spostamento d’orario dei pullman scolastici. Lo scorso 17 Novembre in città una carovana di ragazzi ha chiesto una serie di provvedimenti sulle linee di trasporto in città, con un occhio di riguardo verso BusItalia ed Eav, questi ultimi ancora assenti. Nelle ore successive all’incontro l’amministrazione comunale retta da Eutilia Viscardi ha richiesto infatti modifiche degli orari per entrambe le linee, chiedendo in particolar modo all’Ente Autonomo Volturno la nuova istituzione di una linea su gomma che colleghi le città di Poggiomarino, Terzigno, Striano ed il centro di Sarno con la frazione di Episcopio, dove sono collocati alcuni istituti scolastici cittadini.

Eav non risponde

«Purtroppo nei confronti di Circumvesuviana ed Ente Autonomo Volturno non abbiamo ancora buona notizie, ma Busitalia si è attivata all’istante per far fronte alla nostra richiesta di spostamento d’orarioha dichiarato la sindaca Viscardi – Il nuovo servizio partirà dal primo dicembre e permetterà, attraverso il ritardo della corsa alle 12:50, di garantire il servizio a tanti studenti costretti a tornare alle proprie abitazioni a piedi a prescindere dalle condizioni atmosferiche ».

L’attivazione della società ferroviaria, che dovrebbe agire verso potenziamenti e cambi di orari, rimane però un nodo cruciale per gli studenti, soprattutto per i tanti che arrivano da fuori i confini sarnesi. L’Unione degli Studenti Sarno può quindi essere contenta per il primo potenziamento all’accessibilità ai trasporti, ma proprio per questo rilanciano la segnalazione inoltrata attraverso l’amministrazione nei confronti dell’Ente Autonomo Volturno.

Un primo risultato

«Abbiamo ottenuto un primo risultato, ma viviamo ancora fortissimi disagi con i treni Eav della linea Sarno –Napoli» spiega Alessia Aiello, coordinatrice del sindacato studentesco».

Alfonso Romano