A Sant’Egidio VivaCultura Christmas Time in tour

Il fascino di VivaCultura Christmas Time in tour si rinnova con una straordinaria opportunità per i cittadini dai 55 anni in su di Sant’Egidio del Monte Albino: una visita guidata gratuita a Gaeta, in programma per il 16 dicembre. Un’esperienza che si preannuncia ricca di storia e tradizioni, pensata per immergere i partecipanti nell’atmosfera natalizia del luogo.

La domanda per prendere parte a questa avventura può essere ottenuta presso l’Ufficio Cultura e Spettacolo del Comune o scaricata comodamente dal sito istituzionale dell’Ente, attraverso il seguente link: clicca qui

È importante notare che l’Avviso Pubblico è altrettanto accessibile a questo indirizzo. Affinché la domanda sia valida, è necessario allegare una copia del documento di identità. Nessun altro documento è richiesto. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 12:00 del 7 dicembre 2023, tramite consegna diretta al protocollo del Comune o tramite PEC all’indirizzo comune.segidioma@asmepec.it

Le prime 80 domande, considerate in base all’ordine di protocollo, saranno accettate. I partecipanti, dopo aver visionato il programma, dovranno dichiarare la propria autosufficienza per la visita. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Cultura e Spettacolo dell’Ente.

