Pagani. Aliquote di Irpef e Imu restano invariate, nessun sconto

Rimangono invariate Pagani e, dunque, al massimo previsto dalla legge – le aliquote Imu e l’addizionale comunale Irpef. Per i cittadini paganesi non sarà dunque previsto il prossimo anno nessun tipo di diminuzione delle imposte, visto lo stato vigente di dissesto economico. Quella di ieri è stata una seduta di Consiglio comunale molto tecnica, nel corso della quale sono stati analizzati in particolare i debiti fuori bilancio accumulati dall’Ente e alcune variazioni allo strumento economico dell’Ente.

Le aliquote dell’addizionale

Se dal punto di vista strutturale Palazzo San Carlo ha fatto ordine rispetto ad alcune spese correnti, in particolar modo sul potenziamento della società consortile “Agrosolidale”, i membri di Consiglio non hanno potuto fare altro che certificare la conferma delle aliquote dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta municipale propria. In entrambi i casi si applicherà infatti la tariffazione massima prevista dalla legge. E a spiegare la motivazione di tale scelta è stata l’assessore delegata al Bilancio, Carmen Ferraioli, anche su richiesta delle minoranze consiliari.

Le precisazioni

«Il passaggio in Consiglio comunale è d’obbligo, ma purtroppo non possiamo ancora abbassare queste imposte visto che il comune di Pagani è ancora formalmente sotto stato di dissesto finanziario. Non appena ne usciremo, potremo sin da subito determinare nuovi valori» dice Ferraioli.

Prospettive future

Sul futuro economico ci sono però continue buone notizie secondo l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco, con la Commissione straordinaria di liquidazione che sta smaltendo con un buon ritmo tutto l’arretrato che pesa sui conti del Comune. La speranza dell’Ente è di riuscire nel 2024, cinque anni dopo la dichiarazione di dissesto finanziario, a chiudere definitivamente questa parentesi economica dando così nuovo slancio non solo alle attività comunali, ma anche a diminuire il peso delle tariffe comunali.

Alfonso Romano