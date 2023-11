Sarno. PIP ampliamento. Opposizioni contestano: industrie su terreni del San Marzano

Sarno. PIP ampliamento. Le opposizioni contestano: industrie sui terreni del San Marzano

Area Pip di Sarno: la notizia dell’allargamento della zona riservata alle industrie da parte dell’amministrazione comunale scatena la polemica delle opposizioni politiche. Diversi esponenti di minoranza hanno criticato con forza il nuovo progetto per l’area Pi, che comporterebbe a loro avviso una diminuzione dell’area agricola utilizzata negli ultimi anni per la produzione del pomodoro San Marzano.

L’espansione del PIP

Nelle ultime ore si è infatti appreso che da Palazzo San Francesco è partito l’input dall’amministrazione retta dalla sindaca facente funzioni Eutilia Viscardi ad accelerare le procedure per l’allargamento dell’area industriale. Le zone interessate sono però storicamente dedicate al settore agricolo, e in particolar modo alla coltivazione di un prodotto di grande qualità e identità territoriale come il San Marzano. Quei terreni, per l’opposizione, saranno trasformati per accogliere fabbriche, in uno stravolgimento che fonda però le sue radici nell’ultimo Piano Urbanistico Comunale approvato nel lontano 2015.

Lo stop e i dubbi di Annunziata

Un evento che trova però la forte opposizione di diversi esponenti politici, che attraverso note stampa e post social hanno comunicato tutta la loro preoccupazione per sempre più vicino stravolgimento dell’area Pip di località Ingegno. Come ad esempio l’ex consigliere comunale e candidato sindaco Franco Annunziata, che in un comunicato esprime «profondo dissenso per l’iniziativa dell’amministrazione di ampliare la zona industriale del nostro comune. L’area Pip aggiunge – è già sufficientemente ampia, occorre pensare di sistemare quello che abbiamo piuttosto che immaginare ampliamento. L’estensione prevista danneggia l’agricoltura, eliminando quei terreni del pomodoro San Marzano che ancora oggi sono visitati da aziende estere».

Danni ambientali

Secondo Annunziata il danno sarà non solo a livello industriale, con passi indietro preoccupanti sul versante della produzione del cosiddetto “oro rosso”, ma anche a livello ambientale. «L’opera di cementificazione prevista porterà seri rischi di esondazione a causa dell’acqua che durante le piogge arriva da Episcopio, Foce e la stessa zona industriale. È la solita politica a vantaggio dei pochi soliti noti e a danno dell’intera collettività», conclude Annunziata, preoccupato per le conseguenze idrogeologiche delle future opere infrastrutturali.

Alfonso Romano