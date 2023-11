Scoperta frode sui Buoni “18app”: 265.000 Euro indebitamente incassati

Il Comando Provinciale di Napoli ha smascherato un’ingegnosa frode legata ai buoni “18app”, destinati ai neo – diciottenni per sostenere spese culturali. Dopo una segnalazione, i finanzieri hanno individuato un sistema fraudolento gestito da un edicolante a Giugliano in Campania. Quest’ultimo permetteva ai giovani di incassare buoni da 500 euro per cifre inferiori, convertendoli in contanti o ricariche Postepay.

Statistiche

Nel periodo 2017-2018, 530 giovani hanno illecitamente monetizzato buoni, generando un guadagno di 265.000 euro. Le indagini hanno rivelato che l’imprenditore non possedeva realmente i beni dichiarati in vendita. La magistratura ha autorizzato contestazioni amministrative triplicate, con sanzioni fino a 1.500 euro per i giovani e 795.000 euro per l’edicolante. L’indagine segue precedenti casi di frode legati ai buoni “18app” nella regione.

