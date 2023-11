Angri. Dimensionamento scolastico: accesa discussione in Consiglio Comunale

In presenza di molti genitori e alunni il Consiglio Comunale di Angri è stato teatro di un acceso confronto sul dimensionamento scolastico. La mozione presentata dal civico gruppo consiliare di opposizione “Progettiamo Angri” composto da Caterina Barba, Roberta D’Antonio e Domenico D’Auria ha catalizzato l’attenzione, dando il via a un lungo e articolato dibattito.

Prima della discussione, l’appello di un rappresentante della comunità scolastica della scuola “Galvani Opromolla” ha chiesto il ritiro della delibera elencando le ragioni e i conseguenti disagi. La speranza di un dietrofront da parte della Giunta di Cosimo Ferraioli è stata in parte accolta tra l’imbarazzo di una maggioranza che sembra seriamente alle corde da qualche settimana.

Il sindaco, deus ex macchina di questa amministrazione ha buttato, come sua consuetudine, “la palla in tribuna” promettendo una rapida soluzione e proponendo al gruppo “Progettiamo Angri” di posticipare la decisione entro 10 giorni, con la condizione di un possibile ritiro anticipato della delibera. Sulla questione comunque sembrano esserci divergenze ed evidenti fratture nella stessa maggioranza ormai in guerra di “successione” con continue e discutibili “strategie” che stanno smagliando questa alleanza che è un coacervo.

Altri punti

Nel frattempo, l’ordine del giorno prevedeva anche una variazione di bilancio. Anche per l’occasione “Progettiamo Angri” ha votato contro il finanziamento per la riqualificazione delle torri faro dello Stadio Novi, proponendo investimenti in altre strutture sportive.

La mozione di FDI sull’abolizione delle barriere architettoniche è stata soggetta a modifiche durante il dibattito, risultando però tecnicamente “non ricevibile”. In sintesi è un momento cruciale per la comunità di Angri, con le speranze di un cambiamento nelle decisioni scolastiche e infrastrutturali del comune ma con una maggioranza che all’appello risulta assente su tutto.

RePol