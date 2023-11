Sant’Antonio Abate. Condivisioni su viabilità: Ilaria Abagnale dialoga con i cittadini

Nella gestione di una comunità, l’ascolto attivo si rivela quasi sempre il primo passo verso soluzioni sostenibili e benefiche a lungo termine. La sindaco Ilaria Abagnale, nel corso dell’incontro sulla viabilità di via Giovanni XXIII, ha ribadito il suo impegno a coinvolgere la comunità nelle decisioni che influiscono direttamente sul territorio.

Abagnale: “è necessario ascoltare”

“Per prendere una buona decisione, è necessario ascoltare. Più è ampio lo spettro degli interessi e dei punti di vista che si esprimono, più riusciamo a intervenire apportando al territorio benefici a lungo termine”, ha sottolineato la sindaco Abagnale. Questo principio ha guidato l’approccio amministrativo durante l’incontro dedicato alla viabilità di via Giovanni XXIII, un tema cruciale in vista dell’inaugurazione del nuovo tratto viario di collegamento con via Marna.

A supporto della prima cittadina Abagnale, erano presenti figure chiave come l’Assessore Anna Abagnale, il Consigliere Giuseppe Scelzo e il Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Capuano. Insieme, hanno proposto diverse soluzioni alla viabilità, valutando attentamente i risvolti di ciascuna opzione. Il focus è stato sul coinvolgimento dei residenti, il cuore pulsante della comunità.

La soluzione

“Siamo entrati nel merito delle obiezioni, fino a giungere serenamente a una conclusione che rappresentasse anche un passo significativo verso il decongestionamento del traffico durante le ore di entrata e uscita degli studenti dell’I.C. ‘Mose’ Mascolo'”, ha dichiarato la sindaco. Questo approccio partecipativo ha permesso di superare le difficoltà logistiche del passato, grazie al dialogo aperto con coloro che abitano lungo la via Giovanni XXIII.

Una civica sinergia

La sindaco Abagnale ha esaltato il coinvolgimento attivo dei residenti durante l’incontro, ringraziandoli per la partecipazione numerosa. Questa sinergia tra amministrazione e cittadini è necessario per creare soluzioni efficaci e durature. “Il nostro approccio amministrativo resta invariato: ascoltarvi attentamente prima di decidere, per lasciarvi un paese migliore di come lo abbiamo ereditato”, ha concluso la sindaco. La dedizione a un processo decisionale partecipato si conferma quindi come pilastro fondamentale della gestione amministrativa locale, con l’obiettivo di plasmare un futuro ancora migliore per la comunità abatese.

Natalia Pepe