Sarnese-Calpazio 4-1. La Sarnese stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia Dilettanti, superando anche nella gara di ritorno la Calpazio.

Cala il poker la squadra di mister Egidio Pirozzi, che dopo dodici minuti di gioco passa in vantaggio con Padin. Poco dopo la mezz’ora arriva i pareggio dei granata di Capaccio con Ciornei, che chiude sul pareggio la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, trascorsa l’ora di gioco Cozzolino riporta avanti i sarnese, mentre ci pensa ancora Padin ad allungare il vantaggio per i padroni di casa. Con il risultato ormai in casssaforte e la qualificazione in tasca, la Sarnese trova anche la quarta rete con Pellecchia.

Termina così allo Squitieri, la Sarnese vince e si regala il Real Forio in semifinale di Coppa Italia Dielttanti.

Sarnese-Calpazio 4-1: il tabellino

Sarnese (4-3-3): Maiellaro, Losasso, Giordano, Cassandro, Logrieco (64’ Dentice); Cozzolino (79’ Vincenzi), Carpentieri, Corticchia; De Mattia (59’ Pellecchia), Padin (79’ Evacuo), Sbordone (65’ Salerno). A disposizione: Senstore, Vitolo, Salerno, Evacuo, Piccolo, Ciampi. Allenatore: Egidio Pirozzi

Calpazio: Merola; D’Aniello, Capozzoli (78’ Dello Russo), Liguori, Magliano, Di Genio, Ciornei, Falivene, D’Ambrosio (66’ Margiotta), D’Avella, Conforti (63’ Monzo). A disposizione: Lebano, Dello Russo, Redina, Maiese, Volpe, Borsa, Rekik. Allenatore: Ciro De Cesare

marcatori: 12’ e 75’ Padin (S), 35’ Ciornei (C), 61’ Cozzolino (S), 82’ Pellecchia (S)

ammoniti: Giordano (S), D’Ambrosio (C), D’Aniello (C), Margiotta (C)

angoli: 5-2

recuperi: 2’, 3’st

direttore di gara: il sig. Alfonso Alfieri della sezione di Nola

assistenti: i signori Francesco Giuseppe Acunzo della sezione di Castellammare di Stabia e Lelio Petruziello della sezione di Avellino