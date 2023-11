Scafati. Palestre appena riparate è già colabrodo: è polemica

Palestra di via Della Resistenza: la riapertura è un flop perché il soffitto torna a essere un colabrodo. Infiltrazioni d’acqua ovunque all’interno della struttura sportiva legata all’istituto comprensivo “Tommaso Anardi”; e allarme anche al Campo B dello stadio “Giovanni Vitiello”, rimasto pressoché al buio. Tornano a far parlare di sé gli spazi sportivi pubblici di Scafati, con la città finita alla ribalta nazionale già per la pioggia all’interno del Palamangano in occasione del match con l’Olimpia Milano.

Imbarazzanti disagi

La palestra di via Della Resistenza è utilizzata quotidianamente dagli studenti del vicino istituto comprensivo ma anche durante il pomeriggio da diverse associazioni sportive. Le continue piogge hanno riproposto il problema delle infiltrazioni, che già aveva valso la chiusura della struttura negli scorsi mesi. La mancanza di manutenzione ha creato nel tempo delle crepe molto pericolose tra mura e soffitto, con l’acqua piovana che è riuscita a penetrare all’interno di ogni infisso. E così il pavimento della palestra è diventato a un certo punto un vero e proprio lago.

Un primo via libero

La dirigenza scolastica per la salvaguardia degli studenti aveva provveduto tempo fa ad analizzare la situazione dichiarando inagibile l’area, sbloccata poi durante l’estate dall’amministrazione Aliberti. Lavori che si sono però rivelati – è il caso di dire – un buco nell’acqua dopo pochi mesi, visto il ritorno delle infiltrazioni. Nelle ultime ore si è poi sviluppata la polemica da parte della società della squadra popolare di calcio “Scafati United”, che lunedì sera ha dovuto svolgere le proprie attività con diversi disagi all’interno del Campo B dello stadio “Anardi”.

L’appello

«Il campo è letteralmente abbandonato a se stesso, con un’illuminazione scarsissima che mette in pericolo le prestazioni sportive ma anche la sicurezza degli atleti scrive in un comunicato la società Scafati United – Inoltre gli spogliatoi sono senz’acqua calda, costringendo in pieno inverno gli atleti a fare docce gelate o addirittura negandone la possibilità». «Auspichiamo che al nostro appello costruttivo seguano azioni di responsabilità da parte dell’amministrazione, per affrontare problemi che dopo mesi di governo non sono ancora stati risolti ».

Alfonso Romano