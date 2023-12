Angri. Cinquanta famiglie restano senz’acqua per 20 ore dopo i sigilli agli autoclavi

Per circa 20 ore oltre cinquanta famiglie residenti nel Parco Adriano, ad Angri, sono rimaste senz’acqua. E questo per un contenzioso amministrativo che si trascina ormai da anni e che non riguarda loro. E a questo si è aggiunta una gestione dell’emergenza che si era venuta a creare quantomeno controversa da parte delle squadre operative inviate sul posto dal gestore di rete.

Il problema

Tutto è iniziato nella serata di mercoledì scorso, intorno alle ore 20.00, quanto sono arrivate le prime lamentele da parte delle famiglie dei cinque palazzi di “Parco Adriano”, che hanno iniziato a subire un abbassamenti di pressione fino all’interruzione del servizio idrico. Ogni palazzo del resto è munito di un autoclave specifico, che ha smesso di funzionare pochi minuti dopo le prime notizie di blocco del servizio. I residenti a questo punto hanno allertato la società che gestisce il servizio. Sul posto è così arrivata una squadra di tecnici che avrebbe sigillato l’area dove erano presenti contatori e tubature di Parco Adriano.

I disagi

Il disagio è continuato poi in mattinata, con nuove sollecitazioni da parte delle famiglie e degli inquilini dei palazzi, con un nuovo intervento di una diversa squadra della società. Gli addetti però non hanno potuto operare per diverse ore per una incomprensione di fatto con la squadra che era intervenuta il giorno precedente avrebbe sigillato l’area di operazione dei tecnici. Una situazione che avrebbe creato disappunto tra alcuni residenti. «Siamo stati costretti a rinunciare alle nostre attività quotidiane come il lavoro e la scuola perché non avevamo l’acqua neanche per lavarci la faccia. L’accaduto ci ha preso alla sprovvista e non ci è stato garantito un ripristino dell’erogazione idrica per ore e ore» dicono i residenti.

Il ripristino

Solo nel primo pomeriggio, poco dopo le 15.00, una nuova squadra di tecnici ha potuto accedere all’area sigillata, che è stata liberata con tanto di ripristino del servizio idrico. Ma cosa ha provocato i disagi patiti dalle famiglie di Parco Adriano? Al centro della questione, probabilmente, potrebbero esserci dei problemi amministrativi che da tempo sono oggetto di contenziosi avviati dalla società idrica e non solo per Parco Adriano. Difformità che secondo i residenti del complesso residenziale di Angri risalirebbero alla costruzione delle palazzine nel 2019. E che dunque poco riguarderebbero gli attuali inquilini che solo successivamente hanno preso possesso delle abitazioni. Per questo alcuni residenti del parco si sono rivolti ai carabinieri per cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto.

Alfonso Romano