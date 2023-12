Angri. “Il Natale della Pro Loco”, tra presentazioni di libri e spettacoli musicali natalizi.

Solidarietà, musica, presentazioni di libri e temi di attualità. Questo “Il Natale della Pro Loco”, un ricco calendario di appuntamenti inseriti nel cartellone natalizio dell’amministrazione comunale MagiCastle. Attesa per l’arrivo in città di Carlotta Proietti figlia del grande attore e regista Gigi Proietti.

Il primo appuntamento

Parte stasera 1° dicembre, con la presentazione del libro ”Un triangolo di perfetta Santità” in programma alle ore 18,00 presso la Casa del Cittadino a cura di Suor Edna M. De Medeiros, il ricco calendario chiamato “Il Natale della Pro Loco”, inserito nel cartellone natalizio denominato MagiCastel, che viene presentato oltre che dalla Pro Loco Angri, dall’amministrazione comunale e dalla Cm Advisor. Un progetto condiviso che vede il coinvolgimento di numerose associazioni del territorio.

Il 22 gennaio si chiude con Catello Maresca

La Pro Loco Angri presenta tanti appuntamenti che iniziano il primo dicembre e terminano il 22 gennaio 2024, quando il Castello Doria ospiterà la presentazione del libro “Lo Stato vince sempre” di Catello Maresca che sarà presente all’evento.

Il magistrato, che è anche docente presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, è già autore di altri libri che hanno riscosso un notevole successo. Una vita spesa in nome della legalità e del ripristino della legge, laddove vigeva l’anti-Stato: decisiva è stata la sua azione di coordinamento nelle operazioni che hanno portato all’arresto del boss Michele Zagaria, per anni al vertice dei Casalesi e ricercato per ben 16 anni. Così il magistrato è da tempo una preziosa figura di riferimento in indagini, inchieste e processi, a livello nazionale e non solo, per la conoscenza dettagliata di realtà camorristiche e di malaffare intrecciate.

In città arriva Carlotta, la figlia di Gigi Proietti

Da non perdere il 9 dicembre la venuta in città di Carlotta Proietti, figlia dell’indimenticabile Gigi Proietti. Sull’attore che è stato anche comico, doppiatore, cantante, regista, direttore artistico, conduttore televisivo e trasformista italiano, ha scritto un libro Claudio Pallottini che si è diplomato attore nel 1993 proprio al laboratorio di Gigi Proietti, oltre ad aver lavorato in compagnie di primaria importanza nazionale. Pallottini è un drammaturgo e sceneggiatore e ha scritto fra gli altri per Gigi Proietti, Simona Marchini, Arnoldo Foà, Enrico e Carlo Vanzina. In particolare è stato suggeritore ne: “La Signora delle Camelie”, dove Pallottini ha interpretato Spartaco suggeritore in scena proprio di Proietti.

Momenti musicali natalizi

Momenti musicali si vivranno nelle serate in programma il 26 dicembre con il tenore Antonio Guida che si esibirà in uno spettacolo di canzoni natalizie e il 4 gennaio 2024 con Happy Christams Song, un programma di musica e canzoni a tema natalizio con l’ensemble musicale Magma.

Gli altri incontri in programma

Gli altri eventi sono l’incontro dibattito sui 40 anni del mensile Angri ’80, la presentazione dei libri “Racconti di fantasia partenopea” di Alfredo Salucci e “Terra d’Angri, tradizioni, leggende e storie” di Gaetano Marra. In programma la raccolta fondi per Telethon Cuori di cioccolato e la campagna di sensibilizzazione alla lettura Cuore e Lettura.

La soddisfazione del Vicesindaco Mainardi.

Grande soddisfazione viene espressa dal vicensindaco e assessore alla Cultura del Comune di Angri che commenta così la manifestazione: “Angri con MagiCastel si appresta a vivere un periodo di festa ricco di emozioni. Sono tanti gli eventi in calendario ed è con la sinergia che si riescono a proporre. Si vivrà un Natale magico nel Castello Doria, dove tanti personaggi a tema faranno vivere l’atmosfera natalizia. Grazie alla Pro Loco che è riuscita a mettere insieme tanti eventi anche di spessore e a condividere con l’amministrazione questo bel progetto”.

Rosa Doberdò