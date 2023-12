Angri. Incidente stradale: muore un uomo

Dalle prime notizie sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto tra uno scooter e un’autovettura guidata da una donna.

Una notizia tragica quella che si è diffusa in tarda serata ad Angri. Un uomo che guidava uno scooter è deceduto sul colpo dopo uno scontro avvenuto contro una vettura guidata da una donna.

La dinamica dell’incidente è in queste ore al vaglio degli inquirenti che stanno raccogliendo tutti i riscontri per far luce su questo tremendo impatto.

Sembrerebbe che tra lo scooter e l’auto ci sia stato un impatto frontale abbastanza forte tanto da causare il decesso dell’uomo. A nulla sono serviti i soccorsi intervenuti e i tentativi di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’episodio è avvenuto in una zona molto trafficata, all’altezza tra via Satriano, via dei Goti e via Giovanni XXIII , un incrocio diventato negli ultimi tempi molto pericoloso.

Aldo Severino