Basket Femminile. Weekend di riposo per Angri, attesa mercoledì a Potenza

Parla coach Francesco Iannone: "Morale alto e squadra in crescita in vista delle ultime gare dell'anno solare."

Fine settimana senza gare

Sarà un weekend di riposo per le ragazze della B Femminile. La sfida contro Bcc Basilicata Potenza è stata spostata al prossimo mercoledì, 6 dicembre, alle 19 presso il PalaPergola. Così coach Francesco Iannone ha potuto lavorare al meglio in palestra con i propri effettivi, in attesa di buone notizie dall’infermeria. Manna sta pian piano rientrando in gruppo, dopo il suo grave infortunio al ginocchio. Stesso discorso per Sapienza, che manca dalla seconda con Stabia, per problemi alla caviglia. Il morale è decisamente alto dopo i successi

casalinghi conquistati ai danni di Catanzaro e Casalnuovo.

Le parole del coach

Questa la disamina di coach Francesco Iannone. “Ci tenevo a fare i complimenti alle ragazze per le ultime due partite disputate. Non era facile cambiare rotta, dopo un avvio di campionato sotto le aspettative. Qualunque altra squadra si sarebbe ulteriormente disunita e sventolato bandiera bianca. Noi, invece, abbiamo colto l’occasione per aggiustare qualche problema tecnico, tattico e relazionale. E l’abbiamo fatto da vera e propria squadra matura: confrontandoci e tendendoci la mano. Le ultime due partite sono state un crescendo. Un po’ contratte all’inizio, un po’ ansiose di saper di poter e dover fare meglio, ma due partite dove le ragazze hanno giocato divertendosi, condividendo la palla e tendendosi la mano nei periodi di difficoltà. Abbiamo aggiunto buona qualità di esecuzione e il prossimo passo sarà quello di mettere la stessa qualità, ma giocando ad alti ritmi. Le prossime due gare, contro Potenza e Agropoli, saranno un banco di prova per il nostro percorso di crescita che, seppur in ritardo, ha iniziato a dare i frutti sperati”.