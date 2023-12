PAgaNETTONE: il dolce successo di un’iniziativa pasticciera a Pagani

Un evento goloso, organizzato dal Forum dei Giovani, sta per arrivare a Pagani:

Domenica 3 Dicembre dalle ore 19.30, in via Marconi, ci sarà “PAgaNETTONE” una fiera dedicata al dolce più famoso del Natale, con la partecipazione di 9 pasticcerie del territorio, sarà possibile degustare panettoni artigianali offerti da loro, accompagnati da artisti di strada, animazione per bambini e il tutto terminerà con l’esibizione di una nota Band campana “Skizzikea“.

Le parole del coordinatore del Forum Nello Palumbo

“Un esperimento quello di PAgaNETTONE, un evento che vorremmo far diventare un appuntamento fisso per la città. La scelta è ricaduta su una determinata strada, solo ed esclusivamente perché le attività di questa zona ci hanno tenuto a dialogare con noi e non abbiamo potuto che sposare subito l’invito di collaborazione, come abbiamo fatto e continueremo a fare nel corso del 2 anno di mandato. Personalmente era un chiodo fisso quella di una fiera, una serara dedicata alle pasticcerie ed in particolar modo al panettone; già nel 2014 quando ero presidente dell’Associazione Koru misi in campo un’idea simile, non ottenendo risultati positivi. A distanza di 9 anni ho suggerito al Direttivo di migliorare gli errori del passato ed ecco che PAgaNETTONE sembra essere un evento atteso in città.

Ringrazio chi ci ha dato fiducia dalle pasticcerie agli sponsor, all’amministrazione comunale e soprattutto all’infinito impegno del direttivo del Forum.

Le riflessioni del consigliere Alessio De Angelis

A così pochi giorni dall’evento sembrava doveroso soffermarsi a riflettere per giungere a delle ovvie considerazioni; è stato davvero stupefacente ammirare l’evoluzione creativa di questo progetto, che ha visto un semplice chiacchiericcio da bar tramutarsi in un evento corale, simbolo dell’unione di squadra e dell’impegno dei Membri del Forum prima e dei commercianti e cittadini paganesi poi. La parte più bella di questo viaggio è stata proprio il constatare che l’entusiasmo, la gioia, e la voglia di fare qualcosa nella propria città fossero sentimenti ancora presenti nelle realtà che hanno preso parte a PAgaNETTONE, dalle pasticcerie paganesi protagoniste dell’evento, agli sponsor felici e proattivi nel fare qualcosa di diverso per la nostra Pagani.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un direttivo del Forum giovane e volenteroso, senza dei ragazzi che in primis credono alle proprie idee.

Fatte queste premesse noi forum siamo soddisfatti di tutto ciò che si è creato per l’organizzazione di questo evento, a priori dal risultato finale, siamo contenti della rete di fiducia che si è creata con le realtà paganesi.

Natalia Pepe