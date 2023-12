Provinciali. Il Partito Socialista snobba l’Agro spunta De Simone

Il Partito Socialista si è dimenticato dell’Agro Nocerino Sarnese? È questo, l’interrogativo che i militanti del PSI si stanno chiedendo in queste ore. Per le prossime elezioni provinciali su 16 candidati un solo nome inserito in lista in rappresentanza dell’area a nord di Salerno. Candidato solo il consigliere comunale di Angri, Marco De Simone.

Tutto Cilento

Il segretario nazionale del PSI insieme al consigliere regionale, Andrea Volpe, hanno deciso ancora una volta come già capitato per altre elezioni di puntare sui fedelissimi del Cilento e Picentini.

Bottone messo al muro

Al momento risulterebbe ridimensionato anche il ruolo del coordinatore dell’Agro, Salvatore Bottone, non tenuto in considerazione per la scelta dei candidati dai vertici provinciali del partito. Bottone starebbe ancora aspettando un riconoscimento politico dal partito, dopo le ultime regionali, quando l’ex sindaco di Pagani finì terzo in lista dietro a Volpe e Di Cerbo.

Gerardo Vicidomini