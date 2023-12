Angri. L’Albero della Famiglia, simbolo di solidarietà e accoglienza

Si illumina “L’Albero della Famiglia”, un abete alto otto metri donato con affetto ai Servizi Sociali e collocato nella nuova piazzetta tra Corso Italia e Via Cristoforo Colomabro. Questa creazione natalizia, più che un semplice ornamento, rappresenta un simbolo dei valori legati alla Famiglia.Decorato con luci, stelle e casette simboliche, l’albero incarna l’importanza della famiglia nelle diverse sfaccettature della nostra società. Ciascuna casetta, con frasi significative, simboleggia i nuovi centri vitali per la comunità: il Centro Antiviolenza, il Centro per la Famiglia e il Centro per i Minori.

D’Aniello: “rafforzare i valori familiari”

Maria D’Aniello, assessore delegata e mente dietro questa iniziativa, sottolinea l’importanza di rafforzare i valori familiari. “Con ‘L’Albero della Famiglia’, vogliamo mettere in luce il valore della famiglia come fondamento della nostra società. Questo albero incarna la nostra dedizione nel fornire sostegno attraverso i nuovi centri inaugurati, evidenziando l’importanza di un ambiente sicuro e inclusivo per tutti i membri della nostra comunità” dice D’Aniello.

La cerimonia di accensione delle luci

La cerimonia di accensione delle luci, benedetta da Don Antonio Mancuso, è stata un momento toccante, animato dalla partecipazione entusiasta dei bambini del Centro Polifunzionale per minori. Ognuno di loro ha appeso un bigliettino con un desiderio personale, aggiungendo un tocco speciale di emozione e gioia all’evento.

In conclusione, D’Aniello aggiunge: “‘L’Albero della Famiglia’ non è solo un simbolo natalizio; ma è un messaggio di apertura, solidarietà e celebrazione della famiglia in tutte le sue forme. Con la sua presenza, ci ricorda che la famiglia merita rispetto, comprensione e supporto nella nostra comunità inclusiva e accogliente”.

Natalia Pepe