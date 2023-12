Angri. Via Satriano. Ferrara torna sulla messa in sicurezza (video)

Angri. Un tratto di strada che torna tragicamente in primo piano per l’incidente mortale di alcune sere fa

Angri. Via Satriano. Ferrara torna sulla messa in sicurezza

Un tratto di strada che torna tragicamente in primo piano per l’incidente mortale di alcune sere fa. È l’intersezione tra Via Dei Goti e la via Satriano. Già oggetto di ordinanze e divieti lasciati cadere nel dimenticatoio e conosciuta per l’alto flusso di traffico, è stata teatro di un altro tragico incidente mortale che infoltisce le statistiche di nuovi lutti.

Precedenti

La settimana scorsa, due giovani rimasero gravemente feriti lungo la stessa strada. Nel 2022, con apposita ordinanza fu istituito il senso unico, causando contestazioni e raccolta firme per ripristinare il normale senso di marcia. Proposte per migliorane la sicurezza furono avanzate, ma la situazione rimase irrisolta. C’è quindi ora la necessità di regolamentazioni e interventi urgenti come già ampiamente sostenuto dal consigliere comunale di “Progettiamo Angri” Domenico D’Auria e da Vincenzo Ferrara di Fratelli d’Italia.

Il servizio è di Luciano Verdoliva