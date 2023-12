Colpo alla camorra: 6 arresti.

Nel cuore di Afragola, un fulmineo blitz ha colpito la nuova generazione della camorra, pronta a scatenare azioni violente. Sei individui, incluso un minorenne, sono stati arrestati senza possibilità di fuga in una rapida operazione militare. Le perquisizioni hanno interessato Parco Sant’Antonio, via Calvanese e vicolo Maiello. Mentre il nucleo investigativo compiva ispezioni, altri militari facevano irruzione in un edificio di via Calvanese.

Durante una perquisizione in un’abitazione di vicolo Maiello, quattro persone, tra cui un diciassettenne, sono state sorprese mentre confezionavano droghe, tra cocaina, hashish e marijuana, del peso totale di un chilo, oltre al sequestro di 6mila euro in contanti. Nell’altro intervento, è stato scoperto un kalashnikov insieme a due pistole e munizioni, trovate nel sottotetto dell’abitazione di via Calvanese. Un colpo mirato contro le nuove leve camorristiche.