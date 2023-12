Pagani. Pedonalizzazione per le festività. Il sindaco firma l’ordinanza

Prende vita il piano di pedonalizzazione e di zona a traffico limitato del comune di Pagani, un’ordinanza introduce tutte le chiusure dal 3 dicembre al prossimo 6 gennaio. Corso Ettore Padovano è la grande esclusa, per volere manifestato dai commercianti. È pressoché pronto il piano di sicurezza e viabilità del comune paganese in vista delle prossime festività natalizie, momento cruciale per la rinascita della città per l’amministrazione di palazzo San Carlo. Dopo mesi di interlocuzioni per il sindaco Lello De Prisco e giunta è stato pubblicato da poche ore la maxi ordinanza che comunica alla cittadinanza tutte le restrizioni al traffico che si vivranno in città.

Ecco dove

L’attenzione specifica e sui tratti di via De Vivo e via Marconi, ma anche su via Cesarano fino a piazza Sant’Alfonso, centro nevralgico del Natale paganese tra mercatini e pista di pattinaggio. I dispositivi saranno attivi principalmente il week end e nei giorni di festa come Natale, Capodanno e Santo Stefano, ma l’amministrazione a prescindere dalle questioni tecniche è molto interessata alla prima sperimentazione, quella del 3 dicembre, che vedrà la pedonalizzazione di via De Vivo e via Marconi dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00. «Per noi domenica sarà un primo momento importante per avere definita contezza del piano di sicurezza e viabilità che abbiamo in città, che è stato promosso in prima battuta anche dagli stessi commercianti sul posto» sono le parole del sindaco Lello De Prisco.

Alfonso Romano