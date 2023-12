Budoni-San Marzano 0-2. Il San Marzano centra la seconda vittoria consecutiva battendo il Budoni a domicilio. Punteggio finale di 0-2, con un micidiale uno-due nella prima metà della ripresa. Nella prima frazione i padroni di casa tengono alto il pressing, ma rischiano dopo 2’ quando Camara spreca un’incredibile chance a tu per tu col portiere. Il francese tiene in ambasce la difesa sarda, mentre sul fronte opposto i pericoli arrivano solo su calci piazzati, in particolare un corner e una punizione.

Nella ripresa in campo c’è solo un San Marzano nettamente più brillante sul piano atletico, con conseguente migliore lucidità e fluidità nel gioco. Di Gennaro avvia e conclude l’azione del vantaggio, con annesso “dai e vai” con Marotta. Poi quest’ultimo piazza il secondo assist di giornata per il gol del raddoppio di Bruno. Non c’è l’arbitro a decretare il knockout e interrompere il match, ma di fatto il resto

dell’incontro non ha storia. Il San Marzano spreca la chance per il tris, poi un fuorigioco vanifica il gol della bandiera del Budoni. Vittoria ineccepibile, la prima lontano dalle mura amiche e decimo risultato utile di fila ad allontanare la zona rossa della classifica.

Budoni-San Marzano 0-2: il tabellino

BUDONI (4-3-3): Marano; Zoppi (24’ st Assoumani), Farris, Demoleon, Fremura; Ortenzi, Stefanoni

(45’ st Mauriello), Bammacaro (39’ st Mebrouk); Lancioni, Quintero (24’ st Santoro), Spano. A

disposizione: Faustico, Caparros, Gucciardi, Scolaro, Soyemi. Allenatore: Petrone.

SAN MARZANO (3-4-3): Cevers; Musso, Altobello, Bruno; Rossi, Favo, Di Gennaro (32’ st Emmanouil),

Mancini; Marotta (21’ st Melillo), Ferrari, Camara (22’ st Cuomo). A disposizione: Pareiko, Cusati,

Pisciotta, Penka, Musumeci, Coly. Allenatore: Zironelli.

ARBITRO: Laganaro (Genova). Assistenti: Crisafulli e Colella (Imperia).

RETI: 16’ st Di Gennaro, 21’ st Bruno.

NOTE. Spettatori: 200 circa. Ammoniti: Rossi (S), Petrone (B, all.), Ferrari (S), Zoppi (B). Calci d’angolo:

7-2. Recupero: 2’ pt; 4’ st.