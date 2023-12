Cava de’ Tirreni: arrestato cinquantenne che sfascia la Casa dell’ex

Brutto episodio in via Balzico a Cava de’ Tirreni. Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri in seguito a un acceso episodio di violenza domestica. L’uomo, già noto per comportamenti aggressivi, ha fatto irruzione nella casa della sua ex moglie, iniziando con violenza a sfasciare mobili e suppellettili.

La denuncia

L’atto distruttivo è stato denunciato immediatamente dalla donna, preoccupata per la sua sicurezza, e i carabinieri intervenuti prontamente hanno fermato l’uomo. Il fatto si aggiunge alla cronaca di altri episodi di violenza precedenti dell’uomo. La comunità locale è ora in allarme, considerando anche un recente tentativo di violenza nella stessa zona. La sicurezza pubblica è al centro dell’attenzione, mentre il cinquantenne sarà sottoposto a restrizioni per evitare ulteriori pericoli alla sua ex moglie, mettendo in luce la necessità di affrontare in modo proattivo il problema della violenza domestica.

Red