Angri. Ladri di coccarde natalizie nel centro cittadino

Dai furti nelle case ai catalizzatori delle auto fino a quelli delle decorazioni natalizie davanti ai negozi, ad Angri sembra davvero non sia rimasto nulla che non alletti i ladri. Diversi commercianti hanno provveduto ad abbellire le proprie vetrine o l’ingresso del proprio esercizio commerciale: non potevano immaginare che le decorazioni sarebbero state rubate. A farne le spese sono state nella notte tra mercoledì e giovedì due negozi di via Zurlo: uno di abbigliamento per bambini, “Le Tenerezze”, e l’Erboristeria “La bottega della natura”.

L’addobbo

Maria Ferrigno aveva messo in bella mostra dei fiocchi di velluto rossi, ma hanno avuto vita breve: nella notte sono stati rubati: «Siamo consapevoli che episodi di questo genere possono succedere ed è brutto perché non puoi, per questo motivo, nemmeno fare quello che vorresti. Nonostante tutto cerchiamo nel nostro piccolo, di rendere più piacevoli i nostri negozi e quindi il nostro paese».

Reiterazione

Pochi metri in avanti, le mani leste hanno ripulito pure le decorazioni davanti all’erboristeria: «È demoralizzante – spiega Maria Pia – rilevare ancora una volta l’inciviltà di alcuni. Questo poteva essere un addobbo natalizio che avrebbe colorato la nostra cittadina». Alberelli, vaso ricoperto di iuta e altro, una preparazione durata una settimana. L’amarezza per le due negozianti è tanta. «Si vede che l’altra notte sono passati per via Zurlo e hanno preso quello che serviva per addobbare casa», conclude la Ferrigno che ha cercato di sdrammatizzare icon un post ironico. Mentre per l’ex sindaco Pasquale Mauri, oggi all’opposizione quanto successo è “desolante”. Intanto, tra i negozianti di via Zurlo si avverte l’avvilimento: alcuni invocano una maggiore vigilanza nelle ore notturne e meglio ancora un paio di videocamere come sentinelle della strada. Sui social fanno notare che sono state prese di mira pure delle decorazioni nei condomini, sempre del centro di Angri, mentre lo scorso anno un albero di un paio di metri fu rubato dall’androne di un condominio con tutte le luci e gli addobbi.

Anna Villani