Cinque Fiat Topolino celebrano i 100 anni di Disney 

Due miti, un solo nome. Fiat rende omaggio ai cento anni della Disney con cinque esemplari unici della Topolino, mito automobilistico disegnato da Dante Giacosa nel 1936 e rinato quest’anno come quadriciclo elettrico sulla base della Citroën Ami.

In comune, in Italia, c’è il nome, di quelli che vanno oltre i tempi: Topolino, l’eroe buono ed astuto creato da Walt Disney, ma anche il modello di Fiat che ha portato in auto intere generazioni di Italiani avviando il filone della mitica 500. Hanno accompagnato diverse generazioni in un percorso che ha abbracciato più mondi, tra moda, arte, cultura e mobilità.

Per celebrare l’evento, Fiat ha presentato cinque one-off della nuova Topolino, con grafiche tematiche specifiche e dedicate. Cinque esemplari che non avranno un’apertura di mercato, ma rappresentano un abbraccio tra storia ed arte e saranno destinati a viaggiare tra Musei, eventi e Concessionari, per celebrare il personaggio più famoso di Disney, ma anche per attirare l’attenzione sulla dedizione del marchio Fiat alla nuova mobilità a vocazione urbana.

In mostra alla Pinacoteca Agnelli i cinque esemplari si potranno ammirare passeggiando lungo la rampa nord del Lingotto. Quattro modelli sono stati disegnati dal Centro Stile di Torino con l’appoggio ispirato di Disney Creatives, l’altro invece è opera di Giorgio Cavazzano, uno dei più famosi artisti dei fumetti Disney che ha firmato con la sua opera una specialissima quanto affascinante livrea.

La versione Historial attinge dalla grafica del cortometraggio Disney intitolato «Steamboat Willie». La Modern, ispirata all’arte moderna, ha una trama colorata con le iniziali di Mickey Mouse. La Abstract omaggia il modo in cui il brand rinnova gli spunti stilistici classici attraverso tocchi grafici e simboli astratti. La Street contiene dei riferimenti ai graffiti urbani. L’ultima è la one-off di Cavazzano su cui spicca, ben visibile sulla portiera, un sorridente Topolino.