Nocera Inferiore. Sosta senza regole a pochi passi dal Comune

A Nocera Inferiore, in via Matteotti, si parcheggia senza regole. Nessun rispetto per i tanti cittadini corretti e per il buon senso, purtroppo, ogni sera diversi visitatori e cittadini sostano le proprie auto in modo selvaggio, incuranti della zona a traffico limitato e in barba alla correttezza e alla civiltà. I residenti sono stanchi e pretendono rispetto, da tempo si lamentano con le autorità competenti e oggi hanno mandato alcuni scatti anche alla nostra redazione.

ZTL “violata” e la raccolta firme

Via Matteotti a Nocera Inferiore, la strada del Municipio area ZTL “violate” dai vandali. Rabbia tra le persone munite di senso civico che assistono, impotenti, al triste scenario che arreca non pochi danni di immagine anche ai commercianti e ai residenti della zona. Senza contare, poi, i rischi cui vengono esposti gli abitanti della strada centrale di Nocera Inferiore a causa della sosta selvaggia: in caso di necessità, ambulanze come altri mezzi di soccorso che, già normalmente, trovano non poche insidie causa la sosta selvaggia resterebbero, inevitabilmente, bloccate per le vetture parcheggiate in posti vietati. Tanta amarezza tra i residenti qualcuno avrebbe anche proposto una raccolta firme per una petizione da presentare al primo cittadino, Paolo De Maio.

Gerardo Vicidomini