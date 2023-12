Pronto Soccorso a Nocera Inferiore: minacce e denunce rischio per i Medici

In una testimonianza anonima, una dottoressa del pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore rivela una realtà già conosciuta e allarmante. Il personale medico è costretto ad affrontare quotidianamente minacce, aggressioni e denunce in un ambiente di lavoro massacrante. La carenza di personale non si riduce a questioni economiche, ma si manifesta anche con turni estenuanti e rinunce continue. L’ultima aggressione registrata al pronto soccorso risale al 30 ottobre scorso.

Un punto estremamente critico

Nonostante nuove assunzioni, il sistema sanitario locale rimane un punto critico, compromettendo pesantemente la qualità delle cure. La dottoressa, nella sua testimonianza al quotidiano “La Città”, pur nella vulnerabilità, esprime dedizione e il desiderio di un ambiente umano e sostenibile. Questa ferma testimonianza mette in luce una crisi che va oltre le statistiche, richiedendo interventi immediati e riforme sostanziali per preservare la sicurezza e la salute di chi si dedica a curare gli altri sopratutto in un presidio come quello dell’Umberto Primo sotto il costante rischio delle minacce. Una situazione che certamente ha influito sul rapporto dell’Agenas che ha collocato il presidio tra i peggiori d’Italia.

RED