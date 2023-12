Sant’Antonio Abate: si rivive la magia del natale

Una pioggia di luci ha acceso il centro dando il via alle celebrazioni natalizie a Sant’Antonio Abate, trasformando la città in un incantevole scenario dorato. L’albero, illuminato in oro, è stato acceso durante la Parata di Babbo Natale in stile americano, segnando l’inizio delle settimane di festa e confermando Sant’Antonio Abate come La Città del Natale.

Quattro settimane di magia

Per quattro week end, Sant’Antonio Abate accoglierà visitatori di tutte le età in un villaggio natalizio favoloso, il Xmas80057, ricco di eventi dedicati ai più piccoli e intrattenimenti magici.

La magia

Il primo fine settimana è stato caratterizzato dalla magia, con allestimenti stradali e scenari ispirati ad Harry Potter. Il clou dell’evento è stato il “Gran Galà della Magia” che ha animato il palco con spettacoli straordinari di artisti del calibro di Ernesto Planas, Samuel Show, Mago Mancini, Gaetano Triggiano, Rocco Borsalino Mago Russell e Shezan.

Abagnale: “particolare attenzione ai più piccoli”

Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate, ha dichiarato: “Daremo particolare attenzione ai più piccoli, con eventi natalizi pensati appositamente per loro.” La città offrirà un’ampia varietà di attrazioni, tra cui una ruota panoramica, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un’area food, mercatini di artigianato e le luminarie del Bosco delle Favole, completando l’esperienza nel cuore della Città del Natale abatese nei prossimi tre ricchi weekend: 8-10, 15-17 e 21-24 dicembre. Tutti gli eventi saranno gratuiti, promettendo un Natale memorabile per tutta la comunità ma anche per chi viene dalle zone limitrofe a condividere questa speciale atmosfera.

Michelangelo Apuzzo