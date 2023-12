Scafati. Questo pomeriggio intorno alle ore 16:30 in via Martiri d’Ungheria una signora alla guida di una Ford ha investito uno scooter; la donna inizialmente non si è fermata, poi dopo circa 200 metri, grazie all’intervento dei cittadini e della Polizia Locale, è stata costretta ad interrompere la propria corsa. La donna che era alla guida dello scooter è stata trasportata in ospedale e non dovrebbe essere in condizioni gravi.

Una volta fermata, la donna, in evidente stato di alterazione, è stata riconosciuta dai Carabinieri che, controllando la sua vettura, hanno notato un presunto ordigno presente nell’autovettura. La Forze dell’Ordine sono in attesa degli artificieri per verificare l’eventuale materiale esplosivo.