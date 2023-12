La salute prima di tutto, Scafati deve accettare le dimissioni di Sacripanti

La situazione

Sacripanti versa in gravi condizioni di salute, verrà ricoverato d’urgenza questa settimana e si sarebbe dimesso dal ruolo di capo-allenatore della Givova Scafati su consiglio degli specialisti che ne seguono la difficoltosa situazione clinica nella serata di ieri.

Patron Nello Longobardi avrebbe provato a convincere il coach a restare sulla panchina gialloblù nonostante il periodo di stop forzato che dovrà affrontare il canturino, la cui convalescenza potrebbe però prolungarsi per più di qualche mese e di lì la decisione di accettare le dimissioni da parte della società. Il periodo delicato e le tante sfide cruciali che il freddo inverno riserva alla Givova consentiranno a Ciarpella e Costagliola di continuare a lavorare da assistenti senza salire di livello aspettando il rientro del coach ex Avellino.

Chi arriva?

Diversi i nomi al vaglio della proprietà scafatese, che dovrà concretizzare quanto prima l’accordo col nuovo capo allenatore per preparare al meglio la sfida di sabato sera al Taliercio contro la Reyer Venezia.

I “big” liberi da vincoli contrattuali sono Walter De Raffaele (esonerato proprio da Venezia lo scorso anno dopo aver perso con la Scafati di Caja) e Jasmin Repesa. Il primo in estate ha avuto diversi abboccamenti con Napoli e Brindisi tra le tante, non cedendo alle avances delle altre due squadre del meridione militanti in Serie A; il secondo ha lasciato Pesaro poiché non convinto dalla bontà del progetto biancorosso prima e rifiutato la panchina dell’HappyCasa Brindisi a stagione in corso poi (chiedeva triennale e ben 4 nuovi inserimenti all’attuale roster pugliese). Due nomi difficili da convincere in così poco tempo, ma senz’altro spendibili vista la voglia della Givova di continuare il proprio percorso di crescita ed affermarsi come società solida anche in Serie A.

Altri sondaggi e valutazioni sono in corso, da Matteo Boniciolli a Marco Sodini, passando per Paolo Moretti e Luca Dalmonte. Tutti allenatori con esperienze importanti alle spalle ma lontani dai parquet di Serie A da un po’; la situazione di emergenza costringe la dirigenza scafatese a dover “chiudere” quanto prima la problematica allenatore e quindi nessuno di questi nomi può essere escluso a priori. L’argentino Marcelo Nicola (a Treviso nella passata stagione) potrebbe essere, infine, un possibile outsider.

Impossibile l’arrivo dell’ex CT dell’ItalBasket Romeo Sacchetti. Il 70enne di Altamura aveva iniziato la stagione come capo-allenatore a Cantù, in A2, e non può essere messo sotto contratto da nessun’altra società durante l’annata sportiva 2023/24.

Ore calde

Il sogno sarebbe ripartire da un big, ma sia De Raffaele che Repesa potrebbero essere operazioni che richiedono tempo che Scafati ad oggi non possiede e quindi a meno di grossi capovolgimenti di fronte e/o investimenti della proprietà nelle prossime ore sarà difficile vedere uno dei due in Via della Gloria per quest’anno. Entrambi, infatti, avrebbero palesato la volontà di sposare un progetto che punti ai playoff Scudetto o comunque all’Europa e la Givova non ha ancora queste opportunità da offrire. Anche Marcelo Nicola può essere una suggestione dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno con Treviso, ma l’argentino pare aver declinato un primo, timido, abboccamento della Givova. Sia De Raffaele che Repesa hanno sul tavolo un’importante proposta da parte del club dell’agro, ore decisive con fumata più che grigia apparentemente dietro l’angolo.

Il nome maggiormente spendibile tra i restanti è quello di Matteo Boniciolli. Il 61enne manca in LBA dal 2019 (all’epoca alla guida di Pesaro) ed è reduce dalle annate in Friuli con l’APU Udine (51 vittorie in 76 gare) in A2. Boniciolli ha già allenato in Campania (Avellino dal 2006 al 2008) e gioverebbe di un maggior gradimento della proprietà rispetto a Dalmonte, Moretti e Sodini, indi per cui è possibile che già in serata ci sia un confronto diretto tra patron Nello Longobardi e l’ex Avellino stesso.

Seguiranno aggiornamenti.