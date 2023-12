Sarnese. La squadra di mister Egidio Pirozzi è reduce da due pareggi consecutivi contro Costa d’Amalfi e Scafatese rispettivamente con i punteggi di 2-2 e 0-0. Nell’ultima gara si è fatta sentire l’assenza del bomber Davide Evacuo costretto a restare ai box causa infortunio e la sua presenza nel prossimo match non è scontata. I granata sono comunque saldamente in vetta al girone B di Eccellenza con 33 punti a +3 dal Castel San Giorgio, secondo.

Nella testa dunque della compagine salernitana c’è già il prossimo impegno contro la Virtus Avellino, squadra che nell’ultimo ha affrontato il Sant’Antonio Abate, ma la gara è stata sospesa; per onor di cronaca bisogna dire che la squadra avellinese non è voluta rientrare in campo a causa dei presunti scontri avvenuti sulla tribuna e dunque bisognerà attendere il responso del Giudice Sportivo per capire come si evolverà la situazione.

I neroverdi sono comunque in corsa per i playoff dato che occupano la sesta posizione con 23 punti ed in attesa di sviluppi per l’ultima gara disputata. Sfida non semplice, dunque, per la Sarnese che avrà bisogno di una prestazione importante per tornare al successo e continuare la propria corsa verso la promozione diretta.

Fonte foto: Pagina Facebook Sarnese 1926