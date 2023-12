Indiscrezioni confermate, Boniciolli è il nuovo head coach della Givova

Alla fine arriva Matteo

Non era il primo nome della lista Matteo Boniciolli, ma in situazioni improvvise e delicate come quella che ha dovuto fronteggiare la Givova Scafati nelle ultime ore non sempre si riesce ad ottenere ciò che si desidera.

Walter De Raffaele avrebbe gentilmente declinato la proposta gialloblù, in attesa di offerte da lidi con maggiore appeal europeo; mentre le condizioni contrattuali imposte da Jasmin Repesa (forte di un contratto in essere con la Federazione croata) avrebbero portato patron Nello Longobardi a cambiare velocemente obiettivo.

Ed allora ecco che il candidato numero uno è diventato il 61enne triestino Matteo Boniciolli. Una carriera quasi trentennale che ha visto in Udine la sua ultima tappa prima dell’approdo ormai imminente in terra salernitana, l’esperienza non manca a quello che si può definire un personaggio storico della pallacanestro italiana, famoso, tra l’altro, per le sue colorite conferenze stampa. Matteo torna in Serie A dopo la non felice parentesi (subentrato nel gennaio 2019 a Galli) alla guida della VL Pesaro di quasi 5 anni fa con la voglia di dimostrare che a certi livelli può ancora starci benissimo e togliersi qualche sassolino rimastogli nelle scarpe.

Le premesse

A Scafati Boniciolli ritrova quell’Alessandro Gentile che tanto aveva voluto ad Udine nella passata stagione, ma che ha poi avuto a disposizione per una sola partita, ovvero il quarto di finale di Coppa Italia perso 81-64 con Cantù che gli è costato la panchina in Friuli. Il maddalonese ha più volte espresso grande stima nei confronti del suo nuovo coach, ripartire dal loro feeling sarà importante per la truppa gialloblù.

Sacripanti lascia un’eredità importante ed una squadra forte, ma anche tanto lavoro da proseguire. I gialloblù dopo 10 giornate sono il secondo miglior attacco alle spalle della Virtus Bologna ma anche, o forse soprattutto, la seconda peggior difesa alle spalle di Varese. I diktat difensivi di Boniciolli sono alla base della sua idea di basket, riuscire a rendere la Givova una squadra più solida è l’obiettivo per raggiungere agevolmente la quota salvezza quanto prima possibile.

Il primo allenamento ed il mercato

Con ogni probabilità il tecnico triestino sarà presente già questo pomeriggio (16:30) alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano per dirigere il suo primo allenamento da head coach della Givova Scafati.

Sul fronte mercato ci sarebbe il via libera di Boniciolli stesso all’arrivo (già in programma con Sacripanti alla guida tecnica) del pivot Julian Gamble, 34enne ex campione d’Italia con la Virtus Bologna nel 2021. La firma del nuovo pivot non dovrebbe coincidere, almeno per il momento, col taglio di alcun giocatore. Jack Nunge è ad oggi sotto esame, ma non è da escludere che gli stranieri a disposizione del nuovo tecnico potrebbero essere addirittura 7, costringendolo ad una rotazione forzata.