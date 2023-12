Pagani. Ex zona contesa di Orta Loreto: la legge regionale per salvare le concessioni edilizie passa all’unanimità nelle commissioni

Orta Loreto, linea “bipartisan” Pagani per ora applicherà il PUC di Sant’Egidio

Ex zona contesa di Orta Loreto: la legge regionale per salvare le concessioni edilizie passa all’unanimità nelle commissioni: si attende ora solo la sua approvazione in Consiglio regionale. Nel documento è previsto un periodo di transizione durante il quale resteranno in vigore a Orta Loreto le norme del PUC di Sant’Egidio fino alla definizione di un nuovo piano urbanistico comunale da parte di Pagani che inglobi anche l’ex area contesa. La proposta di legge – si legge in una nota – è finalizzata a garantire la corretta transizione delle funzioni amministrative, comprese l’applicazione di regolamenti e atti di contenuto generale, nel caso di istituzione di nuovi Comuni o mutamento delle circoscrizioni, prevedendo una fase di transizione che preservi la continuità amministrativa fino all’adozione o adeguamento delle nuove norme.

La sentenza

La scorsa estate, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, l’area a confine tra i due Comuni era finita sotto la gestione di Palazzo San Carlo, che nel passaggio di consegne bloccò una serie di procedimenti amministrativi e urbanisti in atto. Una scelta obbligata visto che il PUC di Sant’Egidio aveva inquadrato Ora Loreto come area industriale. Mentre il PUC di Pagani la definiva, invece, zona agricola. Dopo una serie di sollecitazioni alla Regione Campania – anche grazie all’intervento di Confindustria – l’argomento è arrivato all’esame delle commissioni regionali I e IV, rispettivamente Affari Istituzionali e Urbanistica, che si sono riunite per deliberare.

La direttiva

La proposta di legge approvata prevede una forma di interfaccia tra i Comuni di Pagani e Sant’Egidio, con il primo che dovrà farsi carico delle procedure già avviate dal comune confinante. Situazione parzialmente diversa invece per chi vorrà nelle prossime settimane e mesi avanzare nuove istanze per opere edilizie. In questo caso l’investitore dovrà fare richiesta sì al comune di Pagani, ma dovrà recuperare l’istruttoria necessaria dal comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

Strumento legislativo necessario

«La proposta di legge si è resa necessaria e urgente per risolvere la situazione di incertezza per cittadini e imprese dopo la situazione venutasi a creare per effetto della sentenza del Consiglio di Stato», ha ribadito il presidente della IV commissione Luca Cascone. Si è così giunti a una soluzione a tratti complessa che però esprime una sintesi concreta tra le parti, come spiegato dallo stesso sindaco di Pagani Lello De Prisco: «È un’ottima notizia il voto all’unanimità dei consiglieri regionali, frutto del lavoro di pungolo portato avanti nelle scorse settimane. La soluzione è ragionevole ma temporanea alla redazione del nuovo PUC del Comune».

I commenti

Positivo anche il commento del consigliere PD, Francesco Picarone: «La proposta di legge getta le basi per realizzare una reciproca collaborazione istituzionale tra i Comuni nella fase transitoria di questo procedimento nell’interesse dei cittadini e delle attività commerciali ». Soddisfazione arriva anche dalla comunità di Sant’Egidio che però continua a sperare di tornare ben presto ad annoverare Orta Loreto come parte del proprio territorio. Vicino alla causa della riannessione il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, ex sindaco di Sant’Egidio, presente al dibattito in Regione Campania: «Questa prima legge è una tutela per tanti investitori che credono in questa area», ricordando come «il sottoscritto e il sindaco Antonio La Mura siamo al lavoro a Palazzo Santa Lucia per avanzare presto la nostra proposta di legge per far tornare un pezzo della comunità all’interno dei confini di Sant’Egidio del Monte Albino».

Alfonso Romano