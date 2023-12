Scafati. Polemiche sul presepe vivente nel rione Vetrai

Il Grande Natale targato Pasquale Aliberti fa registrare le prime critiche. Sinistra Italiana attacca la scelta del Presepe Vivente nel quartiere Vetrai, cuore del centro storico di Scafati. Il prossimo 7 dicembre l’amministrazione accenderà l’albero in piazza Vittorio Veneto con il concerto del gruppo “Nostalgia ‘90”. In attesa della definizione di tutti gli eventi, le somme stanziate da palazzo Mayer per la rassegna si aggirano intorno al mezzo milione di euro.

La critica

Un grande Natale per far sentire tutti i cittadini, soprattutto i più deboli, all’interno di un’atmosfera magica, è il messaggio lanciato sui social da Aliberti. I numeri però hanno fatto storcere il naso a molti residenti, scatenando l’ira delle opposizioni soprattutto per scelte ritenute di cattivo gusto in alcune aree della città. A lanciare l’attacco è Sinistra Italiana guidata dal coordinatore Pier Paolo Patti, che critica un Presepe Vivente nel centro storico, un quartiere dove, sostiene, da decenni ormai si avvicendano storie di degrado tra spaccio, violenza e povertà a cui la politica non ha mai saputo dare nessuna soluzione, con un aggravio della situazione anno dopo anno.

Il quartiere “Vetrai”

«Del quartiere – osserva Patti – non vi era traccia nel programma elettorale. Se non fosse per le associazioni di promozione sociale e di volontariato che lavorano e che si fanno carico delle necessità degli abitanti dei Vetrai quel quartiere andrebbe perso per sempre». «Nell’indifferenza totale dell’amministrazione conclude – il sindaco si ricorda del quartiere Vetrai per realizzarci il “presepe vivente” come fosse un circo, attirando visitatori a fotografare le rovine come fossero un’attrazione, alimentando di fatto un turismo dell’abbandono, un atto di sciacallaggio propagandistico».

Alfonso Romano