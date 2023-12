La Scafatese non vince dall’11 novembre e sabato sara impegnata in un match ostico contro la terza in classifica.

Verso Giffoni-Scafatese. La squadra di mister Muro è reduce da un importante pareggio interno contro la Sarnese e vorrà proseguire sulla scia di risultati utili anche nel prossimo turno contro il Giffoni Sei Casali. La Scafatese, però, non vince dall’11 novembre, match in cui espugnò il campo del Città di Solofra vincendo con un netto 3-0. La trasferta di sabato sarà importante per il canarino anche in virtù della classifica, visto che il Giffoni Sei Casali ha un punto in più della compagine gialloblè e sarà dunque l’occasione per tentare il sorpasso.

Verso Giffoni-Scafatese: come arrivano i padroni di casa

La squadra allenata da mister Criscuolo è una delle sorprese positive del campionato di Eccellenza; infatti i grifoni occupano la terza posizione e nel corso della stagione hanno sorpreso tutti con risultati importanti, come la vittoria contro la capolista Sarnese. Nelle ultime settimana la società cara al patron Cardillo ha cambiato il proprio terminale offensivo, dato che D’Acierno è andato via ed al suo posto è arrivato Cirelli, attaccante che lo scorso anno ha siglato 2 reti proprio nel girone B con la maglia del Cervinara.

Ci sono tutte le carte in regola per un match di alta classifica che darà ulteriori indicazioni soprattutto sul campionato della Scafatese che avrà una ghiotta occasione. Allo stesso tempo per i ragazzi di mister Criscuolo ci sarà la possibilità di continuare a stupire per prendersi un posto nei playoff.