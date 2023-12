Basket Femminile. Brutto KO per Angri in quel di Potenza

Battuta d’arresto

Non basta un buon inizio di gara all’Angri Femminile. A vincere, in scioltezza, è la Basilia Bcc Potenza, che infligge un duro -24 (75-51) alle grigiorosse. Passo indietro per le ragazze di coach Francesco Iannone, ancora senza Manna e Sapienza, che patiscono la maggiore fisicità delle lucane e un’evidente difficoltà contro la difesa schierata. Da salvare la prestazione di Martines (16), ultima delle sue ad arrendersi.

La cronaca del match

Avvio incoraggiante per le grigiorosse, che si portano sul 2-8 con Capriati e Carcaterra, costringendo a un urgente time out Potenza. Al rientro c’è il risveglio da parte di Potenza, che pareggia con Loureiro e Venerito (10-10). Capriati tenta di tenere Angri avanti, ma le locali replicano con l’esperta Micovic con la bomba del 15-14. E’ proprio lei a suonare la carica e a firmare l’allungo, con la tripla di tabella del +7 (22-15) con cui si va alla seconda frazione. Le percentuali ospiti si abbassano e Potenza arriva sul 26-15. L’emorragia prosegue per le angresi, che vanno sotto di 12 (30-18) con Sekulic. Il primo canestro dal campo giunge dopo quasi 7’ con Martines (30-20). Quest’ultima tenta di tenere a galla le sue, che però soffrono Sekulic e Dione nel pitturato (36-23). Varrone sigla il 38-23 con cui si va al riposo.

Alla ripresa delle ostilità Angri piazza un break di 6-0 (38-29) con Stoyanova e Carcaterra. Ma le triple della solita Micovic e Varrone rispingono indietro le viaggianti (44-31). Martines e Carcaterra non ci stanno e fanno scendere il gap sotto la doppia cifra (46-37). Potenza si schiera a zona e manda in tilt l’attacco ospite. Ne approfitta Loureiro per tenere le sue a distanza di sicurezza (50-39) prima dell’ultimo intervallo corto. Potenza torna a fare male nella quarta frazione con Sekulic e Usai (58-41). Loureiro prosegue il proprio show e sigla il +19 (63-44). A chiudere i conti, con largo anticipo, sono Micovic e Sekulic per il 68-46 a poco più di 2’ dal termine.

Sabato alle 20,30 si torna in campo, al PalaGalvani, per l’ultima di andata e anche dell’anno solare contro New Basket Agropoli Paestum.

Tabellini

Basilia Bcc Potenza: Micovic 14, Di Tolla, Galasso, Varrone 10, Marino, Sekulic 20, Usai 2, Venerito 2, Loureiro 17, Dione 10. All. Della Monica

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano, Catalani, Dati n.e., Cesarano n.e., Sapienza n.e., Stoyanova 9, Martines 16, Tolardo 5, Falino, Carcaterra 12, Capriati 9. All. Iannone