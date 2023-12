Scafati. Il Natale cittadino all’insegna della “grandeur”



Sarà un Natale faraonico, all’insegna della “grandeur” quello scafatese, col Comune che in poco meno di un mese spenderà circa mezzo milione di euro, con l’Amministrazione che critica il mancato protagonismo dei commercianti. Un’assenza di proposte da parte della categoria che si rileva anche sul tema zona a traffico limitato, argomento che sarà rimandato al 2024 salvo qualche esperimento di pedonalizzazione in occasione dei grandi eventi.

Ieri a Palazzo Mayer il sindaco Pasquale Aliberti, affiancato dalla “vice” Teresa Formisano e dai consiglieri Raffaele Ciliberto e Giovanni Di Palma, ha presentato la kermesse che vedrà come punta di diamante il doppio concerto il prossimo 2 Gennaio delle star del rap Luchè e Clementino.

Target: giovani

Una rassegna immaginata per i più giovani, con un occhio ovviamente rivolto alla tradizione, con la partenza prevista oggi con l’accensione dell’albero e il concerto di Nostalgia ’90. Ma a tenere banco sono state le considerazioni del sindaco rispetto ai rapporti avuti con i commercianti negli ultimi mesi su diverse questioni.

Aliberti e il rilancio della comunità

«Mi chiedono riduzioni di tributi, aiuti economici… Ma anche ravvivare la città con questi eventi è una politica attiva per il commercio, che farà arrivare in città persone da tutta la regione», ha spiegato Aliberti; che si è poi espresso sull’idea della Ztl su parte del Corso Nazionale, progetto poi tramontato per volere dei negozianti, ma non del tutto come spiega il primo cittadino. «L’area pedonale si creerà in coincidenza coi grandi eventi», dice Aliberti, supportato dal consigliere Ciliberto: «La Ztl piace, ma c’è bisogno di tempo per svilupparla».

