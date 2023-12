Angri. Arriva Claudio Pallottini, autore del libro su Gigi Proietti.

Entra nel vivo il calendario di eventi “Il Natale della Pro Loco Angri”, inserito nella rassegna di festività natalizie “MagiCastle” dell’amministrazione comunale di Angri.

L’appuntamento in programma per il giorno 9 dicembre a partire dalle ore 17,00 nella casa del Cittadino è la presentazione del libro “Gigi Proietti – Insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e su altre amenità'” di Claudio Pallottini.

Il primo docu-libro che attraverso le parole dello stesso Gigi Proietti racconta la sua visione del teatro, della recitazione, dell’arte scenica e di tante altre amenità di cui è composta la sensibilità di un artista.

Un libro leggero, divertente e divertito, come il suo protagonista, che, con l’ironia, l’aneddoto comico e la risata, ha saputo insegnare a decine e decine di futuri attori e attrici come dire una battuta, come far arrivare al pubblico un pensiero, come rendere chiaro un sentimento o efficace una pausa e soprattutto l’amore per la conoscenza: «Senza conoscere non vai da nessuna parte, giovano’!».

Grazie anche alla voce di tanti colleghi e amici, che hanno voluto condividere i propri ricordi del grande maestro con chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, il volume offre una testimonianza della sua vocazione per l’insegnamento di un mestiere bellissimo, pieno di gioie e soddisfazioni, ma anche traboccante di sudore, frustrazioni e lacrime; un mestiere che, come ripeteva spesso, «Non te l’ha comandato il medico!».

Claudio Pallottini, attore, sceneggiatore, drammaturgo e scrittore, diplomato al Laboratorio di Proietti per il quale ha recitato e scritto testi e commedie, è conosciuto per il ruolo di Spartaco ne “La Signora delle Camelie”, fa venir fuori l’ironia, l’aneddoto comico e la risata di Proietti, la sua capacità di insegnare a futuri attori e attrici come dire una battuta e come far arrivare al pubblico un pensiero.

Alla presentazione prenderà parte Carlotta Proietti, figlia del grande attore e regista italiano.

Prima dei saluti del presidente della Pro Loco Angri Aldo Severino, ci sarà la proiezione della famosa scena “La signora delle camelie”

Rosa Doberdò