Entra nel vivo per gli eventi natalizi il progetto finanziato dall’assessorato al turismo della regione Campania Le città dell’Agro: un legame senza tempo. Storie di Santi e tradizione II edizione

Il progetto in linea con la programmazione dello sviluppo turistico – culturale del territorio, in un’ottica di rete e partenariato permanente, quale strumento indispensabile per poter individuare nuovi modelli di crescita socio economica coerenti con le potenzialità attrattive presenti sul territorio soprattutto unitario e rafforzato. La programmazione regionale in ambito turistico-culturale, tendendo conto delle direttive europee, individua tra le priorità la valorizzazione del patrimonio

Dopo gli eventi culturale di Ottobre e Novembre del comune di Castel San Giorgio ecco i prossimi appuntamenti da seguire:

https://www.facebook.com/leCittadellAgro

COMUNE DI PAGANI

Venerdi 8 Dicembre 2023 dalle ore 18

ARTE IN VILLA : le porte del Natale

Valorizzazione patrimonio attività delle festività natalizie tra la Villa e Piazza S.Alfonso

COMUNE DI NOCERA INFERIORE:

Natale a Nocera: cultura Fede e Tradizione

Venerdi 8 Dicembre 2023 ore 20:00 MONICA SARNELLI Piazza del Corso

Sabato 9 Dicembre 2023 ore 20:30 TONY TAMMARO piazza del Corso

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO:

da Sabato 9 Dicembre 2023

LUOGHI DI TRADIZIONI LA MAGIA DEL NATALE

L’evento vuole ricreare nello splendido scenario di Villa Calvanese un luogo magico dove vivere in pieno lo spirito del natale con allestimenti e spettacoli dedicati ai più piccoli, uno spazio di mostra per esaltare la grande tradizione presepistica locale e una degustazione guidata per assoporare tutti i dolci della tradizione campana che rendono più dolce e speciale il Natale.

Tanti gli appuntamenti a Villa Calvanese

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

LE TRADIZIONI RELIGIOSE A SAN MARZANO

Venerdi 8 Dicembre ore 17

Accensione dell’albero, animazione natalizia

COMUNE DI CORBARA

Da Giovedi 7 Dicembre

canti popolari e della tradizione religiosa