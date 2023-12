Poggiomarino, un calendario ricco di Eventi per il Natale Insieme

Presentato il calendario natalizio curato dall’assessorato agli Eventi retto da Lisa Speranza.

Il primo appuntamento è per oggi, 8 Dicembre, come da tradizione, in serata, ci sarà l’accensione dell’ Albero di Natale in via De Marinis. Un momento toccante, sempre atteso dalla città di Poggiomarino, che dà il via alle festività natalizie.

Ogni giorno un evento diverso per creare la giusta atmosfera che ci traghetterà verso il nuovo anno. L’ ultimo appuntamento è per il sei e il sette gennaio 2024, la due giorni dedicata all’Epifania.

Il senso di comunità

L’assessora Lisa Speranza ha puntato al senso della comunità “Il Natale a Poggiomarino è un Natale Insieme. Insieme alle associazioni del territorio, che già da settimane sono a lavoro per offrire a grandi e piccini un Natale indimenticabile. Dalla Loco Dance Academy, all’ Associazione Raffaele Buono, all’associazione Il Volo, alla Fidapa, alla Proloco, all’Agape. Insieme alle scuole come L’ Isola che non c’è. Insieme al buon cuore di chi è sempre presente come i cittadini che fanno parte della Frasca, i volontari degli Amici del presepe. Insieme a Città metropolitana che ci aiuta a finanziare le nostre proposte grazie all’intermediario consigliere Felice Sorrentino. Insieme ai concittadini, ai bambini, ai giovani, a chi ama il Natale, a chi lo vive con nostalgia, a chi non lo sopporta con la speranza possa cambiare idea. Insieme ai nostri Eventi. Insieme”.

Appuntamenti

Appuntamenti solenni ma anche serate di vero divertimento per un Natale “da vivere a Poggiomarino perché si è pensato ai bimbi, ai giovani ed ai meno giovani. Oggi presentiamo alla città un calendario ricco per tutte le età e per ogni preferenze. Nessuno si senta escluso durante il periodo più magico dell’anno”, conclude il primo cittadino Maurizio Falanga.