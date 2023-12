Sarno. Un ricco cartellone natalizio. Gli eventi in città (video)

In attesa dell’arrivo del Natale a Sarno l’amministrazione presenta il calendario di iniziative dedicate alle festività e alla cittadinanza. L’obiettivo per palazzo San Francesco è garantire momenti di svago alla cittadinanza non solo sarnese nel prossimo mese, rimarcando anche valori culturali e tradizionali legati al Natale e alla storia di Sarno. Oltre gli eventi diverse le iniziative pensate, come i mercatini e la novità delle luminarie, non solo per strada ma anche sul palazzo comunale, per un’installazione artistica da stropicciarsi gli occhi.

Guarda anche Angri. Strade alternative Via Cupa Mastrogennaro e Pedemontana (video)

Valori solidali

L’amministrazione è intenzionata ad affermare un Natale con valori solidali e fianco del prossimo e dei più deboli, ma grande attenzione viene data anche al piano culturale, con una rassegna che apre di fatto a un ciclo di eventi che arriveranno fino alla prossima Pasqua.

Il servizio è di Alfonso Romano