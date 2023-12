San Marzano e Nocerina in corsa per i playoff; la Cavese in vetta cerca continuità per provare a staccare.

Serie D, girone G. Corsa serrata al vertice con la Cavese prima ed il Cos Sarrabus secondo, rispettivamente con 32 e 29 punti. Entrambe le compagini non hanno fallito l’appuntamento con la vittoria nell’ultimo turno di campionato e proveranno a ripetersi anche domenica. I metelliani affronteranno la terza in classifica, il Cynthialbalonga che è a quota 23 punti; la compagine sarda, invece, tornerà in Campania ed affronterà il San Marzano. Sfida al sapore di record, dato che sono le due squadre con le strisce di imbattibilità più lunghe.

Proprio i rossoblu grazie alle due vittorie consecutive contro Flaminia e Budoni sono ritornati in scia per un posto nei playoff. La squadra di mister Zironelli è a quota 20 punti a -2 dal Cassino quinto. Ad una sola distanza di lunghezza però c’è anche la Nocerina di mister Nappi che è molto attiva sul mercato per consentire al proprio tecnico di avere una rosa pronta per lottare fino alla fine del campionato.

Serie D, girone G: il punto sulle altre campane

Le altre due squadre campane che militano nel girone G sono Ischia e Gladiator, società che vivono momenti completamente opposti. Gli isolani sono terzi in classifica con 22 punti e sono la vera e propria sorpresa in positivo del girone. L’ambizione ad inizio stagione era quella di una salvezza tranquilla, mentre i ragazzi di mister Buonocore ora si giocano un posto nei playoff.

Il Gladitor, invece, è penultimo con soli 10 punti. 3 giornate fa la società neroazzurra aveva chiamato sulla panchina Foglia Manzillo, vittorioso all’esordio; dopo 2 sconfitte consecutive e l’avvento del nuovo direttore sportivo la società ha optato nuovamente per il cambio di allenatore puntando su Masecchia.