Serie D, girone H: doppio derby campano nella 15ª giornata

La Paganese affronterà l'Angri in un derby affascinante; la Gelbison ospiterà la Palmese penultima in classifica.

Serie D, girone H. Nel quindicesimo turno del girone H spicca il derby dell’agro tra Paganese ed Angri; le due compagini in lotta per la salvezza diretta sono distanti solo un punto in classifica. Questo dato renderà il derby una sfida ancora più affascinante, dato che una vittoria degli azzurrostellati significherebbe staccare i grigiorossi di 4 punti, viceversa una vittoria dell’Angri decreterebbe il sorpasso in classifica.

Oltre alla sfida tra le due compagini dell’agro c’è un altro derby campano in programma per la 15ª giornata: Gelbison-Palmese. I padroni di casa la scorsa settimana hanno cambiato la guida tecnica affidando la panchina a mister Erra, ma sono reduci dalla sconfitta sul campo del Nardò. La Palmese, penultima con 10 punti, dopo aver affidato la panchina a mister Pietropinto non è riuscita a trovare continuità e galleggia nei bassifondi della classifica.