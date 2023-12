Basket. Angri sfida Lucera per aprire il girone di ritorno

Preview

Prima di ritorno per l’Angri Pallacanestro. Domani, con palla a due alle ore 18, al PalaGalvani ci sarà la sfida contro Sveva Pallacanestro Lucera. Un match importante, per proseguire l’imbattibilità interna innescata dalla formazione di coach Francesco Chiavazzo e mantenere saldamente la seconda posizione del girone G.

I Condor sono sempre alle prese con l’infermeria piena. Ma capitan Iannicelli e compagni hanno dimostrato più volte di saper gettare il cuore oltre l’ostacolo. Di fronte un’avversaria, che si è saputa riprendere dopo un inizio di stagione assai complicato. Coach Luigi Ciarfaglia possiede un roster dalle spiccate doti offensive, guidato dall’esperto Hidalgo, che sta viaggiando a 18,2 di media. Dietro di lui da non sottovalutare i vari Elez, Gramazio, Di Ianni, Cesana e Coralic. L’andata segnò il primo storico successo in B Interregionale per

l’Angri Pallacanestro, che vinse 71-81.

Parla Carone

Queste le dichiarazioni pregara del playmaker Matteo Carone. “Sono contento della mia prestazione contro Monopoli, perché mi dà sicuramente più fiducia. Ma quello che conta è aver portato a casa i 2 punti e aver vinto contro un’avversaria forte avendo un’assenza importante come quella di Mattia Bonanni e con Vincenzo Taddeo non al top della forma a causa dell’infortunio. Domani troveremo una squadra, come Lucera, che è in un ottimo periodo di forma. Non a caso ha vinto l’ultima partita in trasferta a Salerno. Sarà una partita tosta, contro gente esperta che vorrà metterci in difficoltà. Noi dobbiamo semplicemente continuare a lavorare sodo in palestra e rimanere umili, perché contro Lucera vogliamo conquistare i due punti che ci permetterebbero di avvicinarci sempre di più all’obiettivo salvezza”.