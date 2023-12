Basket. Un’Antoniana falcidiata dalle assenze cade a Matese

Passo falso verso la qualificazione alle Final Four di Coppa Campania per la Bioverde, KO 66-54 a Piedimonte Matese.

Brutto stop

Un KO che potrebbe costare la qualificazione alle Final Four di Coppa Campania sì, ma a tratti inevitabile per un’Antoniana che doveva fare i conti con davvero troppe assenze. Lamberti, G.Cascone ed Amodio non hanno preso parte alla trasferta casertana riducendo notevolmente la possibilità di ruotare i propri uomini ad Aldo Festinese ed al suo assistente Farese. Oltre alla suddetta, critica, situazione, la formazione giallorossa è inciampata in una pessima giornata al tiro, con innumerevoli errori che hanno compromesso il finale, 66-54.

La cronaca del match

Le rotazioni ridotte all’osso per via degli assenti Amodio, Lamberti e Giuseppe Cascone costringono Mezzacapo & Company agli straordinari, ed è proprio l’ex Sala Consilina il protagonista del primo quarto giallorosso: 7 punti ed il primo tentativo di break piedimontese bloccato sul nascere, 18-18 al 10’.

Il secondo quarto, sulla falsa riga del primo, vede Matese provare l’allungo e la Bioverde rientrare coi suoi uomini migliori nonostante i problemi di falli di Giordano (3 penalità in altrettanti minuti giocati), all’intervallo lungo padroni di casa avanti 34-32.

Al rientro in campo Matese prova a dare la spallata decisiva al match e con un importante parziale tocca il +15 sulle ali di Gazzillo e Quaranta (52-37 al 27’). Il repentino contro-break di 0-9 riporta i giallorossi sotto di 6 punti, il quarto si chiude col canestro di Galantino che vale il 54-46 al 30’.

Una Bioverde stremata non riesce a ricucire ulteriormente e cade sotto i colpi del solito ed implacabile Gazzillo e di Tinto su tutti.

Il finale vede trionfare Matese 66-54.

Con due giornate ancora da giocare per chiudere il girone d’andata nulla è perduto per la società del presidente Varone, in chiave F4 di Coppa Campania ci si gioca tutto settimana prossima.

Tabellini

MATESE: Del Basso 3, Ciardiello n.e., Tinto 13, Tronco 6, Cioppa n.e., Quaranta 10, Brusadin n.e., Sasnauskas 3, Sperandio n.e., Buontempo, Gazzillo 22, Galantino 9.

ANTONIANA: Fernando 14, Mezzacapo 9, Fiorillo 10, Jallow n.e., Giordano 2, Di Palma 3, Cascone A., Mandarino 7, De Martino 9.