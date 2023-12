Giffoni Sei Casali-Scafatese 0-0. Terzo 0-0 in quattro partite per la Scafatese che al “Giannattasio” non riesce a trovare il guizzo vincente contro il Giffoni Sei Casali terzo in classifica; mister Muro parte col 3-5-2 confermando in pieno l’undici titolare che domenica scorsa aveva messo in difficoltà la Sarnese mentre, dall’altro lato del campo, Criscuolo si schiera a specchio facendo partire subito due ex di giornata, il capitano Alessandro Itri al centro della difesa e sulla fascia sinistra Vincenzo Manzo, il calciatore con più presenze in maglia Scafatese tra quelli ancora in attività.

Giffoni Sei Casali-Scafatese 0-0: la cronaca

Nel primo tempo le occasioni da rete latitano, i padroni di casa si mettono in mostra al 3′ con un sinistro a lato di Cirelli mentre i canarini protestano vivamente al 6′ per un fuorigioco chiamato a Pisani nonostante in realtà il numero 9 si era appropriato della stera dopo un retropassaggio sbagliato in fase di costruzione avversaria.

La migliore occasione giallobleu arriva al 34′: cross di Masullo, sponda di Trezza e conclusione volante di Esposito a botta sicura sulla quale, però, Volzone si esalta e respinge.

Nella ripresa la Scafatese alza più il baricentro rispetto alla prima frazione nel tentativo di trovare il gol della vittoria mentre il Sei Casali prova a far male con le ripartenze di un sempre arcigno Ceriello, mobile è attivo in avanti ma che oggi si ritrovava con due clienti molto difficili da tenere a bada come Esposito e Pagano.

Mister Muro vuole vincere e si gioca anche la carta Tedesco, ancora non al cento per cento ma finalmente arruolabile, e trasforma la sua squadra schierandosi con il 4-2-3-1; Ne nascono alcune occasioni, al 67′ con la professione di Somma, all’80’ con la girata di Pisani e soprattutto con il piatto da misura ravvicinata di Gautieri dopo la plastica sforbiciata di Pasqualino Esposito, ma la palla in rete non entra e il triplice fischio finale impone alla Scafatese la quarta partita consecutiva senza vittoria mentre il Giffoni Sei Casali mantiene il punto di vantaggio in classifica sui canarini. Domenica prossima i giallobleu affronteranno al Giovanni Vitiello il Buccino.

Giffoni Sei Casali-Scafatese 0-0: il tabellino

GIFFONI SEI CASALI: Volzone, Fois (85′ Cardillo), Manzo, Casillo, Itri, Arzeo, Buonaguro 04 (84′ Coppola 06), Chiavazzo, Cirelli, Fortunato (54′ Senatore), Boffa Steven 05.(43′ Amendola 04).

A disposizione: Boffa Angelo 04, Abagnara 05, Cardillo, Coppola 06, Irpino, Arcaro 04, Amendola 04, Signorelli, Senatore.

All: Vincenzo Criscuolo

SCAFATESE: Solombrino 04, Pagano, Masullo, Cavaliere, Esposito, Trezza, Gautieri, Visconti, Pisani (90′ Di Giorgio), Somma (75′ Panico), Arciello (50′ Tedesco)

A disposizione: Martoriello 04, Di Pasquale 03, Gargalini 04, Panico, Canale, Ferraro 04, Tedesco, Labriola, Di Giorgio.

All: Ciro Muro

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano

Assistenti: Vincenzo Sannino di Torre Annunziata e Cristian Sgariglia di Napoli

Note: Calci d’angolo: 5-5