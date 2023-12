Pagani. Alienazioni a “Parco Arancio”. Iter in fase conclusiva

Continua l’iter per la vendita dei 16 appartamenti di “Parco Arancio” da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione. L’amministrazione di Pagani, nel frattempo, continua l’opera di gestione del parco residenziale. La vendita degli appartamenti è attentamente seguita dal vicesindaco Augusto Pepe, che nelle scorse ore ha avuto modo di avere informazione da parte degli addetti alla cessione delle abitazioni una volta di proprietà del comune.

Chiuso il bando e accettate le diverse istanze recepite su ognuna dei singoli appartamenti, ora gli uffici stanno procedendo per concludere le attività propedeutiche all’apertura delle buste con le relative offerte. «Gli appartamenti hanno rappresentato sicuramente una buona opportunità per i vantaggi offerti dalla base d’asta, sia per i cittadini interessati sia per gli stessi precedenti affittuari» ha spiegato il vicesindaco Pepe.

Situazione monitorata

«L’amministrazione segue dall’esterno le operazioni – sottolinea – ma siamo sempre attenti e pronti alle necessità del parco residenziale». L’area residenziale di via Filettine è del resto sin dall’inizio del mandato del sindaco De Prisco al centro di una serie di interventi di manutenzione. Per i prossimi anni è infatti è previsto un finanziamento di oltre 200mila euro destinato proprio a interventi di tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che negli scorsi mesi ha continuato a registrare problematiche dovute a edifici vetusti e bisognosi di manutenzione.

Un nuovo bando

In attesa della chiusura del primo procedimento, sarebbe in preparazione anche un nuovo bando di vendita che riguarderebbe altri appartamenti non solo di “Parco Arancio”.

Alfonso Romano